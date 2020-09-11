Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi!

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STRATEJİST ABDULLAH ÇİFTÇİ KİMDİR?

1987 ve 1996 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalışmıştır. Ankara Üniversitesinden mezun olan Abdullah Çiftçi özellikle son dönemlerde, uluslararası ilişkiler, teknoloji, bilim ve dış siyaset ile ilgili katıldığı programlar ile sıkça gündemde yer almaktadır.

Stratejist olan Çiftçi Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İnternet kullanımı ile ilgili sayısız konferans yapmıştır. Özellikle son dönemlerde katıldığı programlar ile adından söz ettiren Çiftçi, aslen Kahramanmaraşlıdır.