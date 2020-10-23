ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkan adayları kimler?

ABD Başkanlık seçimleri iki parti arasında gerçekleşecek. Cumhuriyetçilerin adayı ile Demokratların adayı arasında gerçekleşecek olan seçimler hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Amerika Başkanı Donald Trump, seçimlerin ertelenmesini istemişti ancak bunun için Kongre kararı gerekiyor. Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini, "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak" sözlerine dayanarak savundu.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Cumhuriyetçilerin adayı, şuan ki Başkan Donald Trump, Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yarışacak.

TRUMP NEDEN SEÇİMLERİN ERTELENMESİNİ İSTİYOR?

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasım ayının ilk salı günü yapılıyor.

Bu yıl da 3 Kasım'a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor.

Trump, herkesin uzaktan oy kullanmasını sağlayan "postayla seçim" sisteminin ön seçimlerde büyük karmaşıklıklara yol açtığını savunuyor.

CUMHURİYETÇİ PARTİ ADAYI KİM?

Cumhuriyetçi Parti, Amerikan muhafazakarlığı olarak isimlendirilen görüşü temsil ediyor. Bu görüş, devletin ekonomi ve sosyal hayattaki rolünün asgariye çekilmesini, vergilerin düşürülmesini, serbest piyasa kapitalizmini, silah taşıma hakkını, işçi sendikalarının kapatılmasını ve göç ile kürtaj gibi konularda çok daha kısıtlayıcı düzenlemelerin getirilmesini savunuyor.

Donald Trump, 8 Kasım 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde, Hilary Clinton'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanarak, şimdiye kadar ki en yaşlı ABD başkanı oldu. Partinin aday gösterdiği aday yeniden Donald Trump olmuştur.

DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald John Trump 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu.

New York'ta dünyaya gelen Trump'ın büyükannesiyle büyükbabası Baden'den ABD'ye göç etmişlerdi. Babası emlâkçılık yapıyordu. Donald Trump 60'lı yıllann başında High School'u, kötü hal ve gidişi yüzünden, terketmek zorunda kaldı. Ardından askeri akademide okudu ve 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü. Tek ve iki ailelik evlerin yapımında uzmanlaşan babasının şirketinde ayak işlerine baktı.

Trump ilk işini bile büyük tuttu. 1973'te New York'ta 290 dairelik 18 katlı bir gökdelen inşa ettirdi. Sonraki projelerinin tümünde yaptığı gibi, finansmanı devletten sağladığı vergi indirimi ve diğer ayrıcalıklarla (örneğin inşaat arazisinin kendisine ucuza bırakılması gibi) garanti altına alıyordu.

"Big Deal"i (büyük vurgun) 1975'te gerçekleştirdi. 10 milyon dolara, Grand Central Station'a (Büyük Merkez Garı) bitişik olan harabe halindeki Commodore otelini satın aldı. Masraf tutarı 80 milyon dolara ulaşan değişikliklerle, bu oteli beş yıl içinde 1.400'den fazla odası olan bir lüks otel haline getirmeyi amaçlıyordu. New York 70'li yılların ortasında eski ihtişamını büyük ölçüde kaybettiğinden, kent belediyesi bu girişimini olumlu karşıladı.

2012 ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri

Trump'ın 2016 ABD başkanlık seçimleri için kullandığı amblem ve seçim sloganı. Donald Trump 2012 ABD başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2016 ABD başkanlık seçimleri için ise Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıkladı. Seçim kampanyaları için haftada 2 milyon dolar harcayacağını söyledi. Donald Trump seçim sloganı olarak Make America Great Again sloganını kullanmıştır. Aynı sloganı 1980 yılında eski başkan Ronald Reagan da seçim kampanyalarında kullanmıştır. Seçim vaatlerinde göçmenler, müslümanlar, güvenlik ve IŞİD ile mücadele konularındaki görüşleri ön plana çıkmıştır. Göçmenler için öne sürdüğü planlardan biri de ABD ile Meksika sınırına bir duvar örülmesidir.

DEMOKRAT PARTİ'NİN ADAYI KİM?

ABD'de uzun yıllardır iki büyük parti siyaset egemenliğini elinde tutuyor.

Demokrat Parti, modern liberalizmi temsil ediyor. Parti genel olarak devletin kamu hizmetlerini üstlenmesi, eğitimin parasız ya da makul bir ücret karşılığında sunulması, herkesi kapsayan genel bir sağlık sigortası sisteminin kurulması, sosyal programlar uygulanması, çevrenin korunmasına dönük tedbirler alınması ve işçi sendikalarının güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

2008 ve 2012 yıllarında seçimi kazanan Barack Obama'da Demokrat Parti'nin adayıydı.

2016'daki seçimlerde Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dı. Clinton, ülke genelinde daha çok oy almasına karşın, Trump Seçici Kurul'da daha fazla delege kazanarak başkan olmuştu.

TRUMP'IN RAKİBİ JOE BIDEN KİMDİR?

Joseph Robinette Biden Jr. (20 Kasım 1942), Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi. 2020'de Amerika Başkanlığına aday oldu.

JOE BIDEN BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS KİMDİR?

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964), Amerikalı avukat. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir.

Oakland, Kaliforniya doğumludur.

Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

ABD OY KULLANMA İŞLEMİ NASIL OLACAK? ABD'DE OY POSTAYLA MI KULLANILIYOR?

Oy kullanma usulleri eyaletten eyalete değişiyor.

Birçok eyalet erken oy kullanma imkanı tanıyor. Ayrıca çeşitli nedenlerle seçim günü sandık başına gidemeyecek olanlar için postayla oy kullanma hakkı da veriliyor.

Seçim günü ise şahsen sandık başına gidip, imza karşılığı oy kullanmak gerekiyor.

Her eyalet sayım işlemini kendisi gerçekleştiriyor ve çok büyük bir çekişme olmaması halinde, akşam saatlerinde sonuçlar da belli oluyor.

Adaylardan hiçbirisinin Seçici Kurul'da mutlak çoğunluğa ulaşamaması halinde, Temsilciler Meclisi, genel seçimde en çok oy alan üç aday arasından başkanı seçiyor.

Senato da kalan diğer aday arasından başkan yardımcısını belirliyor.

TRUMP POSTAYLA OYA NEDEN KARŞI?

50 eyaletten oluşan ABD'de 3 şekilde oy veriliyor; sandık, posta ve online. Çevrim içi oy vermek her eyalette mevcut değil, herkesin hakkı yok, çoğunlukla ülke dışında görev yapan askerler için kullanılıyor. Posta yoluyla oy vermek bu seçimin merkezini oluşturacak.

Sistem şöyle; 9 eyalet ve başkent D.C. tüm seçmenlere otomatik olarak oy pusulası gönderiyor. 35 eyalet, sadece talep eden kişilere oy pusulası gönderiyor.

6 eyalet sandığa gidemeyen, ciddi mazereti olanlara oy pusulası gönderiyor.

Trump ise posta yoluyla oy kullanılırsa Demokratların, oy çalacağını düşünüyor. Bu yüzden seçmenlere "postayla oy kullanırsanız seçim günü sandığa gidin, oyunuzu kontrol edin, yoksa yine oy vermeye çalışın" dedi.