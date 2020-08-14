ABD: IŞİD, El Kaide, Hamas'ın askeri kanadı ve El Kassam Tugayları'nın kripto paralarla...

ABD hükümeti, militan grupların dijital para birimleri veya kripto para birimi kullanarak para toplama girişimlerini engellediğini söyledi.

ABD'nin bu çalışmaları Hamas'ın askeri kanadı, El Kassam Tugayları, El Kaide ve IŞİD'i kapsadı.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, engellenen kripto para miktarının yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğunu söylendi.

ABD Adalet Bakanlığı, yüzlerce kripto para hesabı, dört web sitesi ve dört Facebook hesabına el konulduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "ABD hükümetinin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük kripto para operasyonudur" ifadeleri yer aldı.

Militanlar ödemeleri nasıl aldı?

Adalet Bakanlığı verilerine göre, El-Kassam Tugayları, Bitcoin bağışlarını istemek için sosyal medyayı ve resmi web sitelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı ise doğrudan bir web sitesi kullanarak bağışları edindi. ABD hükümeti, bağışları durdurmak için bir web sitesinin kontrolünü sağladıklarını söyledi. ABD merkezli bağış yapan kişiler hakkında da arama emirleri çıkarıldı.

Suriye'deki El Kaide militanları ise mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kullandı. Örgüt, bu yolla silah satın almak için bağış talebinde bulundu.

Adalet bakanlığı IŞİD'in para toplamak için bir web sitesi ve Facebook sayfaları kullandığını söyledi. Bakanlığın aktardığına göre örgüt, bağışları bu platformlarda sahte Covid-19 kişisel koruyucu ekipmanları satarak topladı.

İsimsiz bir ABD'li yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Militanların şifreleme ile korunduklarını düşünmelerine rağmen hiçbir şey gizli değildi" dedi.