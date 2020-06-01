ABD'deki protestolarda ağlayan eylemciyi polisin teselli etmesi kamerada

ABD'de George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar birçok eyalete yayıldı. Protestolar altıncı gününe girerken, Louisiana eyaletinde protesto gösterilerinde ağlayan bir kişinin polis tarafından teselli edilişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 BİNDEN FAZLA GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında çatışma yaşanırken, 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

POLİS SARILARAK TESELLİ ETTİ

ABD'nin Louisiana eyaletinde de protesto gösterileri devam ederken, gösterilerde ağlayan siyahi genci gören polis, göstericiye sarılarak teselli etti.O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.