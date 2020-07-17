ABD'de yeni rekor, son 24 saatte 77 binden fazla vak'a

ABD'de son 24 saatte 77 bin 225 kişide korona virüs tespit edildi. ABD'de günlük vak'a sayısında rekor kırıldı.

ABD'de 77 binden fazla kişiye bulaşan korona virüs salgının başlangıcından bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vak'a sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkede toplam enfekte sayısı 3 milyon 576 bin 430'a ulaştı. Yine son 24 saatte 943 hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam ölü sayısı 138 bin 360'a ulaştı. ABD'de bir milyondan fazla kişi ise iyileşti ve taburcu edildi.

Sadece Florida'da 24 saatte 156 kişinin korona virüs nedeniyle ölümü gerçekleşti. Miami belediye başkanı şehir hastanelerinin yüzde 95 doluluk kapasitesine ulaştığını açıkladı. Teksas ve Arizona'da morglar doldu. Yetkililer cesetleri saklamak için başka eyaletlerden soğutmalı römorklar getirmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in insani yardımlardan sorumlu üst düzey yetkilisi Mark Lowcock, zengin ülkelerin salgına doğru tepki vermemesinin virüsün gelişmiş ülkeleri tahrip etme riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Lowcock, küresel sağlık krizinin on milyonlarca insanı etkilemesinden korktuklarını söyledi. Küresel olarak dünya çapında enfekte olanların sayısı ise 13.8 milyonu aştı. Ayrıca 590 bin 400'den fazla insan da hayatını kaybetti.

(Serkan Bayar /İHA)