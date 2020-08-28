ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 184 bin 927'ye yükseldi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 140 artışla 6 milyon 49 bin 462'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 348 bini, test yapılanlar 79 milyon 474 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 764 bin 493 vakayla Brezilya, 3 milyon 395 bin 796 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 692 bin 805 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 626 bin 131 vakayla Teksas ve 611 bin 991 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 994 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.