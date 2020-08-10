ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bine dayandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 265 artarak 5 milyon 201 bin 57'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 664 bini, test yapılanların sayısı 65 milyon 453 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 35 bin 582 vakayla Brezilya, 2 milyon 226 bin 229 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 563 bin 21 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 532 bin 806 vakayla Florida ve 510 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.