ABD'de koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, sözlerinin Trump reklamında yanıltıcı...

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kampanya reklamında kendisine ait sözlerin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını söyledi. Fauci, "Sözlerim bağlamından kopartıldı" dedi.

Aynı zamanda ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Anthony Fauci, reklamda koronavirüsle mücadelede "kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünemiyorum" diyor. Bu sözlerle, Fauci'nin, Trump'ın koronavirüs salgınına karşı verdiği tepkiden memnun olduğu anlaşılıyor.

Covid-19'la mücadele konusunda daha önce de Trump ile çatışan Fauci, aslında bu sözleriyle kendisinden ve diğer yetkililerden bahsettiğini söyledi.

Salgın hastalıklar uzmanı, şu ana dek hiçbir aday için destek açıklaması yapmadı.

Tartışmanın nedeni ne?

30 saniyelik kampanya reklamında, Dr. Fauci'nin sözlerinden önce "Başkan Trump koronavirüsten toparlanıyor, Amerika da" deniyor.

Daha sonra Fauci'nin "Neredeyse tüm zamanımı buna ayırıyorum. Her gün görev gücüyle birlikte Beyaz Saray'dayım. Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum" sözleri duyuluyor.

Fauci'nin görüntüleri, Fox News'e Mart ayında verdiği bir röportaja ait.

Fauci yaptığı yazılı açıklamada "Cumhuriyetçi Parti'nin reklam kampanyasında izinsiz kullanılan sözler, federal sağlık yetkililerinin çabalarıyla ilgili genel anlamlı bir açıklama, bağlamından kopartıldı. Yaklaşık 50 yıllık kamu hizmetimde, hiç açıkça bir siyasi adaya destek vermedim" diye konuştu.

Trump kampanyası ise reklamı savundu.

Kampanya ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh, "Bunlar Dr. Fauci'nin kenti sözledi. Görüntüler, Dr. Fauci'nin Trump yönetimini övdüğü ulusal televizyon röportajından. Söylenen sözler doğru ve direk Dr. Fauci'nin ağzından" dedi.

Fauci ve Trump daha önce tartıştı mı?

Beyaz Saray'ın koronavirüs görev gücünün önemli bir üyesi olan Dr. Fauci, kendisini birçok kez başkanın salgınla ilgili sözlerine açıklık getirmek zorunda buldu.

Nisan ayında Trump, #FireFauci (#Fauciyikov) etiketli bir twitter mesajını retweet etmiş, ancak daha sonra doktorun harika bir iş çıkarttığını belirtmişti.

Fauci, salgının ilk döneminde daha hızlı ve kapsamlı bir müdahalede bulunulması gerektiğini söylemişti.

Okulların yeniden açılması gibi konularda da Trump ile sık sık karşı karşıya gelen Fauci, Beyaz Saray'da Covid-19'un yayılmasına neden olan bir etkinlik düzenlediği için Trump yönetimini eleştirmişti.

Dr. Fauci, Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme adayını açıkladığı 26 Eylül'deki etkinliğe katılan en az 11 kişide koronavirüs saptandı.

Trump ne dedi?

Başkan Trump, Fauci'nin sözlerinin kullanılmasını "Bunlar Dr. Fauci'nin kendi sözleri. Belli valilere göre 'muhteşem' bir iş çıkarttık" diyerek savundu.

Trump, ABD'de şu ana dek 213 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Covid-19'un yayılmasıyla mücadelede maske ve karantina gibi önlemlere şüpheyle yaklaşmıştı.

1 Ekim'de koronavirüs virüs tespit edilen ve üç gün hastanede yatan Trump, Pazar günü "tamamen negatif" olduğunu söyledi.

Trump, bugün Florida, Pennsylvania ve Iowa eyaletlerinde mitingler yapacak.