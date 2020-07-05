ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

05.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:38

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

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Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.