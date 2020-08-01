ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız" dedi.

CUMARTESİ GÜNÜ RESMİLEŞME İHTİMALİ VAR

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı. Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

KULLANICI SAYISI 1 MİLYARI GEÇTİ

Türkiye'de de son yıllarda çok popüler olan TikTok'un dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı var. ABD'de ise 50 milyondan fazla insan TikTok kullanıyor.