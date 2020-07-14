Abajur nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla abajur mu, abacur mu? Abajur ne demek?

Abajur kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, abajur TDK'ya göre nasıl yazılır? Abajur nasıl yazılır? Abajur mu, abajur mu? TDK'ya göre abajur kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ABAJUR NASIL YAZILIR?

Abacur: Yanlış

Abajur: Doğru

TDK'YA GÖRE ABAJUR NE DEMEK?

abajur

Fransızca abat-jour

1. isim Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi.

2. isim Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba:

"Etajerin sağında bir telefon, ortasında bir heykel, solunda bir abajur." - Necip Fazıl Kısakürek