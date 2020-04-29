AB'den Afrin'deki terör saldırısına tepki

Avrupa Birliği (AB), "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısına isim verilmeden tepki gösterildi.

Açıklamada, terör saldırısının aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin ölümüne yol açtığı belirtilerek, AB'nin başsağlığı dilekleri iletildi.

"Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ülke genelinde ateşkes çağrısını desteklediği yinelendi.

Açıklamada, Suriye'de istikrar için tek seçeneğin BM nezdinde yürütülen siyasi süreç olduğu vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.