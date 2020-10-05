A101 8 ekim 2020 aktüel ürünleri | A 101 Aldın Aldın! A101 aktüel ürün listesi kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 8 Ekim aktüel ürünleri neler? A 101 8 Ekim 2020 tarihinde sizleri bekleyen en kaliteli ürünler neler? A101 aktüel ürün listesi kataloğu, A 101 Aldın Aldın!
A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 8 Ekim aktüel ürünleri neler? A 101'de 8 Ekim'den itibaren hangi ürünler olacak? A 101 Aldın Aldın ürünleri! A 101 Aldın Aldın!
A101 8 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
Ekran Boyutu:6.59 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):4 GB
Batarya Kapasitesi:4000 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Yok
4.5G Desteği:Var
CPU Frekansı:2.2 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
SAR Değeri 10g (Baş):0.84 W/kgEkran / Gövde Oranı:84.35
Değişir Batarya:Yok
Kamera Çözünürlüğü:48 MP
Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) PikselParmak izi Okuyucu:Var
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu
6.59 İnç
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü
1080x2340 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
FHD+
Piksel Yoğunluğu
391 PPI
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio)
19.5:9
Ekran Alanı
106.61 cm²
Ekran Özellikleri
Çentiksiz Tam Ekran Tasarım
Multi Touch
LTPS LCD
Çerçevesiz Tasarım
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı
84.35 %
A 101 ALDIN ALDIN KATALOĞU | A 101 TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
A 101 bu hafta Honor cep telefonu ve Toshiba televizyon başta olmak üzere pek çok teknolojik aleti uygun fiyata müşterileriyle buluşturmak için geliyor.
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