A Milli Takım aday kadrosunda hangi futbolcular var? A Milli Takım Türkiye aday kadrosu açıklandı mı? Kimler takımda olacak?

A Milli Futbol takımımızın aday kadrosu açıklandı! Buna göre birçok farklı takımlarda oynayan Milli oyuncularımız kadroya aday gösterildi. Peki A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Hakan Çalhanoğlu var mı? Çağlar Söyüncü var mı? Ozan Kabak var mı?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci : Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans : Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha : Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet : Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ADAY KADROSUNDA GALATASARAY'DAN HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Emre Kılınç

ADAY KADROSUNDA FENERBAHÇE'DEN HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Nazım Sangare

Ozan Tufan

ADAY KADROSUNDA BEŞİKTAŞ'TAN HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Dorukhan Toköz

ADAY KADROSUNDA TRABZONSPOR'DAN HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Uğurcan Çakır

Abdülkadir Ömür

ADAY KADROSUNDA BAŞAKŞEHİR'DEN HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Mert Günok

Hasan Ali Kaldırım

Mahmut Tekdemir