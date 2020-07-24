86 yıl sonra Ayasofya Camii bugün yeniden ibadete açılacak

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından cami olan ve 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya 2 Temmuz'da Danıştay'ın kararıyla yeniden cami olmasının önü açılmıştı. Ayasofya Camii, bugün kılınacak öğlen namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak.

AYASOFYA, CAMİİ OLDU

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camii, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak.

GİRİŞLER 10.00'DA BAŞLAYACAK

Namaz kılınacak alanlara girişler 10.00'dan itibaren başlayacak. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

KADINLAR VE ERKEKLERİN NAMAZ KILMALARI İÇİN AÇIK ALANLAR BELİRLENDİ

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

METRO, MARMARAY SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla Tarihi Yarımada'da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün akşam 20.00'den itibaren trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, metro ve Marmaray seferleri devam edecek.

Tramvay seferleri devam edecek, Beyazıt- Eminönü durakları arasında dün akşam 20.00'den pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak. İl dışından otobüsle gelenler için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edildi.

Vatandaşlardan Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşımın daha kolay olması için toplu ulaşım araçlarının kullanması istendi.

Otobüslerden inenler, İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşınacak ve buradan namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşacak.

SU, MASKE VE TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILACAK

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak. Eminönü İtfaiye İstasyonu personel sayısı artırılacak, Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında birer, Sultanahmet Meydanı'nda 2 görevli araç konumlandırılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek, alandaki personel sayısı artırılacak.

Yenikapı'ya 4, Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer mobil büfe ile toplam 6 çadır kurulacak. Alanda su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.

PROGRAM SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Ayasofya Camisi'nde saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.