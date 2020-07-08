8 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
08.07.2020 08:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:14
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 8 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
8 TEMMUZ ÇARŞAMBAİSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: SİLİVRİ
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.07.2020 19:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.