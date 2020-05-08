8 Mayıs Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MANAV, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TERCÜMAN, TOROS, TÜRKER, YENİBAYIR, YENİCE, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA, ŞENER sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah MİLLİ EGEMENLİK sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, FUNDA, GAFFAR, GÜLCÜ, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, MECİDİYE, NEZİH, YILDIRIM BEYAZIT, İRADE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk / KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2459353) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, BİRLİK, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454131) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BAHARLI BAHÇE, İNCİRLİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2456142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456142)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CEMİYET, EVLEK, ÇÖREKOTU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2456145) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456747) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456747)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 08.05.2020 00:01 - 08.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456746) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 08.05.2020 17:30 - 08.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2460179)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460166) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2460166)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 08.05.2020 18:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HERCAİ, KARAKAŞ, KIRMIZI, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TARÇIN, TAŞBASAMAK, VAPURİSKELESİ, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL, ULUSUM sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, MAVİ AKDENİZ, ŞAİR NEDİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454579) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2459480) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- SUBAŞI mah HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖRFEZ, SOĞANLIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2458440) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.GÜLERYÜZ, 2.ESEN, AHUDUDU, BARBAROS, GÜLZADE, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, TABYA YOKUŞU, ÖNAL, ÖZBEK, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2458279)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2460228) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AKBOĞA, AKBOĞA ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI, ARMUTLU, ARMUTLU ÇIKMAZI, DİRİM, EVCİMENT ÇIKMAZI, GÜL DEDE, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK, KALFA, KAŞIKÇI, KAŞIKÇI 1. ÇIKMAZI, KAŞIKÇI 2. ÇIKMAZI, KUM ODALARI, KUM ODALARI ÇIKMAZI, KÜLAHLI, MELEK HOCA, MELEK HOCA 1. ÇIKMAZI, MIZRAKLI, NİKAH, PERENDEBAZ, PERENDEBAZ ARALIĞI, PERENDEBAZ ÇIKMAZI, TÜRKİSTAN, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459540) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459540)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah ATGEÇMEZ, CEBECİBAŞI MESCİDİ, FENER YAĞHANE, FETHİYE, FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI, FETHİYE MEDRESESİ, FETİH, GÖK ÇIKMAZI, KİREMİT, MANYASİZADE, MANYASİZADE ÇIKMAZI, MERCİMEK, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, NAKKAŞ HAYDAR, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI, ŞAİR NİYAZİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459539) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459539)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460127) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BURCU, SEHER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453668) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453668)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1006., 1007., 1012., 1015., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 269., 270., 271., 272., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KINALIKUZU, UFUK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456002) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456002)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DİREK, ECE, EGE, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456001) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL, GÜVERCİN, TOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455245) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455245)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GELİNCİK sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 1506., BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN, KUĞU KUŞU, SARI ASMA, SÜLÜN, TOY, ŞAHİN, ŞAKRAK KUŞU sk / İNÖNÜ mah ORAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455251) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455251)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460102) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2460102)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 18:00 saatleri arasında, KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk / KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, FLORYA, GÜVERCİN, PENGUEN, PİLİÇ, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460101) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 08.05.2020 05:00 - 08.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, ALSANCAK ÇIKMAZI, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, CEM, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SERİN ÇIKMAZI, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455547) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455547)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 08.05.2020 07:00 - 08.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AKGÜN, AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK, PETEK BAL ÇIKMAZI sk / FERAHEVLER mah DARÜŞŞAFAKA sk / ÇAMLITEPE mah AKAR, AKGÜN, ARI, AYAZ, BARIŞ, BAYRAMLIK, CAMİ YOKUŞU ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DERYA ÇIKMAZI, ELMALI, GAZİ, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, LALELİ, MAVİ, MAZLUM, MERİÇ, TENEKE, TUNÇ, ÇAMLIPARK, ÇAYIRYOLU, ÇİĞDEM, ŞEN, ŞENER ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455550) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, ÇİMEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459064) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 08.05.2020 15:00 - 08.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.