8 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

8 Eylül Salıgünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

08.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:59

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Menderes Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Küçükköy-Cevatpaşa Mahmutbey 1400 Mm .İsale Hattında Deplase Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 08.09.2020 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Namık Kemal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 11:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 11:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 10:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 11:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2020 10:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.