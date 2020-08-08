8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

8 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah,Cami I Kebir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 11:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 11:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 08:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 08.08.2020 10:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]