8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

8 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

08.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:47

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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8 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah,Cami I Kebir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 11:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 11:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 08:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 08.08.2020 10:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]