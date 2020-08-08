8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
8 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
8 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah,Cami I Kebir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2020 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2020 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2020 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2020 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 08.08.2020 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]