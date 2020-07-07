7 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

07.07.2020 08:00 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:21

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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7 TEMMUZ SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: SİLİVRİ

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.