7 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 TEMMUZ SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: SİLİVRİ

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.