7. Koğuştaki Mucize Filmi! Miracle in Cell No. 7 nedir? Miracle in Cell No. 7 oyuncuları kimler? Miracle in Cell No. 7 konusu nedir?
Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan efsane film Miracle in Cell No. 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.
Ülkemizde de aynı adla benzer bir yapımı olan Güney Kore filmi Miracle in Cell No. 7 – 7. Koğuştaki Mucize tüm dünyada beğenilerek izlenen bir yapım oldu. Türk televizyonlarında da yayınlanacak olan film hakkında merak edilenler detayları sizler için haber yaptık.
Miracle in Cell No. 7 Filminin Konusu
Birçok yalan ve iftira ile hapse atılmış zihinsel engelli bir baba, zorlu koşullar altında dayanmaya çalışmaktadır. Zihinsel engelleri bulunduğu için kendi başına yaşamını sürdürürken birçok acı çekmekte ve olaylara anlam verememektedir. Geçmişle günümüzü aynı anda gözler önüne seren filmde, küçük kız zamanla büyüyecek ve babasının suçsuzluğunu ispat etmeye çalışacaktır. Aynı zamanda baba ve kızın ilişkileri, farklı bir bakış açısıyla yansıtılacaktır. Peki ya tüm bunlardan sonra, karakterimiz özgürlüğüne kavuşabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLM KÜNYESİ
Yönetmen: Hwan-kyung Lee
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 2013 (127 dk)
Senaryo: Hwan-kyung Lee, Yeong-ah Yoo
Yapımcı Firma: Fineworks, CL Entertainment
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dil: Korece
Orijinal Adı: Miracle in Cell No. 7 / 7-beon-bang-ui seon-mul
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI
Seung-ryong Ryu
So Won Kal, Dal-su Oh
Man-sik Jeong
Won-sang Park