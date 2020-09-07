7 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah,Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Yeni Mahalle,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göztepe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Gümüşsuyu Mah,Merkez Mah,Kavacık Mah,Kanlıca Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Elmalı-Beykoz 700 Mm Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 07.09.2020 15:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2020 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2020 15:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Çanakça Mah,Dağyenice Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 07.09.2020 12:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.