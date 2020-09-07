7 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 Eylül pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

07.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:50

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Eylül Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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7 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah,Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Yeni Mahalle,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göztepe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Gümüşsuyu Mah,Merkez Mah,Kavacık Mah,Kanlıca Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Elmalı-Beykoz 700 Mm Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 07.09.2020 15:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2020 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2020 15:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Çanakça Mah,Dağyenice Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 07.09.2020 12:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.