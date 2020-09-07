7 Eylül'de nerede deprem oldu? 7 Eylül günü gerçekleşen deprem kaç şiddetinde?

AFAD, Twitter'dan deprem bölgesinden olumsuz bir ihbar alınmadığını fakat depremin çevre illerden hissedildiğini duyurdu.

7 EYLÜL TARİHİNDE NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Muş Sarmaşık'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 9.60 olarak açıkladı. Deprem tüm ilçelerde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı." ifadelerine yer verildi.

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