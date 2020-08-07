7 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 AĞUSTOS CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti



İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.08.2020 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah,Acıbadem Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.08.2020 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın