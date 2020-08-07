7 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

07.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:06

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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7 AĞUSTOS CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.08.2020 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah,Acıbadem Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.08.2020 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın