7 Ağustos altın fiyatları: Altın ons fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hızla devam ederken, vatandaşlar gümüş fiyatlarını da araştırıyor. Altındaki rekor artışlar nedeniyle gümüş dikkat çeken yatırım aracı oldu. Gümüş ons değeri ne kadar? Canlı altın ve gümüş fiyatları haberimizde.

Anlık altın ve gümüş fiyatları ekranı...

ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?

Altın gün içi hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Önceki gün 2.063.54 TL'yi gören altın ons değeri günlük en düşük miktarı 2.047,92 şeklindeyken en yüksek değer ise 2.075,47 TL olarak şekillendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fiyatlardaki artışlarla vatandaşların gram altına ilgisi arttı. Gram altın 7 Ağustos itibariyle 481,36TL'den alış, 481,59'den satışa çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın rekor yükselişini sürdürürken çeyrek fiyatları da aynı ölçüde yüksekliyor. Çeyrek altın 7 Ağustos 2020 Cuma günü 799,90 TL alış, 844,90TL'den de satışa çıktı.

GÜMÜŞ ONS FİYATI

Değerli maddelerden olan gümüş, altının hemen ardından gözde yatırım aracı olarak görülüyor. Gümüş ons değeri önceki gün 28.9215 TL iken 7 Ağustos'ta 29.0949 bantlarına ulaştı.

Gün içi en yüksek gümüş ons değeri 29,8591 TL, en düşük de 27,8889 TL civarında seyrediyor.