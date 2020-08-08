67 TL değerinde olan F1 2018 Humble Store'da ücretsiz oldu! Ücretsiz oyun fırsatını kaçırmayın

Steam kütüphanenize yeni bir oyun daha eklemek isterseniz, Humble Store sizlere harika bir fırsat sunuyor. Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan F1 2018'i ücretsiz alabilmek için 2 gününüz var!

Oyunda kariyer modu yer alıyor. F1 aracınızı geliştirebilir ve yükseltebilirsiniz.

Çok oyunculu modda ise farklı ligler yer alıyor. Çevrim içi yarışlardaki performansınıza bağlı olarak kupa kazanabilirsiniz veya kaybedebilirsiniz.

ÜCRETSİZ F1 2018 NASIL ALINIR?

Oyunu herhangi bir ücret ödemeden Humble Store 'dan alabilirsiniz. Sonrasında ise Keys & Entitlements menüsünden kodunuzu alıp, Steam mağazasında kütüphanenize eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin oluyor.

Son gün 10 Ağustos 2020 Pazartesi, Türkiye saati ile 23.00.

F1 2018 PLATFORMLARI

F1 2018, 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

F1 2018 ARABALARI

Oyunda en çok öne çıkan klasik ve özel sürüm arabalar:

1972 Lotus 72D

McLaren M23

Ferrari 312T

Brawn BGP 001

Williams FW25

F1 2018 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

F1 minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 2130 or AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT 640 or AMD HD 7750

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Soundcard

F1 önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 8600K or AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 or AMD RX 580

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Soundcard