65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen iller hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İçişleri Bakanlığı, covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Düzce, Kayseri, Van, Siirt, Bursa, Batman, Malatya ve Sivas gibi illerin ardından Kütahya'da da 65 yaş üstü vatandaşalara kısıtlama geldi. İl valiliklerinden yapılan açıklamayla halkın koronavirüs tehlikesine dikkat etmelerinin yeniden altı çizildi. İşte, ayrıntılar...

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs vaka oranlarındaki farklılık ve şehirlerde artan yoğunluk nedeniyle bazı illerde özellikle 65 yaş üzeri için kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuluyor. Bursa, Manisa, Batman, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Siirt, Yalova, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Yalova, Elazığ, Bartın, Bitlis gibi iller kısıtlamalar dahilinde yer alıyor.

KÜTAHYA

?Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlarımızın salgından korunması büyük önem arz etmektedir. Kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş ile birlikte ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir. İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde (%13) olup ,65 yaş üzerindekivatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

?1) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi(Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların COVID19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerdebulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han,kulüp dernekbinaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına,

?2) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin yasaklanmasına,

?3) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına,

?4) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Sabah 07:00 – 10:00 Akşam 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına,

İstisna Kapsamında Değerlendirilecekler;

?a) Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler ,

?b) 1. Maddede belirtilen cadde ve sokaklarda ve Pazar yerlerinde İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, meslek odaları başkanları,

?Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

BURSA

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi.

MANİSA

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi. Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı.

BATMAN

65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da bugün itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın annesi, babası durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir.

KIRIKKALE

"Değerli büyüklerimizin, dışarıda oldukları dönemde mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmelerini, nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda bulunmamalarını rica ederiz.

SİVAS

Vali Ayhan, şunları söyledi: "İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri'ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz.

Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor.

Düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini de vurgulayan Ayhan, cenazelerin Ay Yıldız Camisi'nden kalkacağını ve taziyelerin de orada kabul edileceğini bildirdi.''

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığının Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında; 22/03/2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10/06/2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi doğrultusunda da söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı duyurdu. Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde "toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması" şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir."

YALOVA

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.