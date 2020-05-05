65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma izni ne zaman? İlk etapta 65 yaş ve üzeri, sonrasında da 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanarak koronavirüs mücadelesinde büyük başarı elde edildi. Sınırlamalar ve alınan önlemlerle coronavirüs kontrol altına alındı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecine geçileceğini açıkladı. İşte detaylar...

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Mayıs ayı normalleşme planı doğrultusunda, uzun zamandır evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirli bir zaman diliminde dışarı çıkabilecek.

65 yaş üstü grup, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek. İlk uygulama bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Koronavirüsle mücadelede ikinci olarak 20 yaş ve altı grubun sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkma iznina tabii olacak. İlk olarak 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakılarak sonraki haftalarda da aynı uygulama devam ettirilecek.