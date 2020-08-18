63 nerenin plaka kodu? 63 plakası nereye ait, hangi şehir? Şanlıurfa ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 63 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 63 plakasının detaylarını aktaralım.

63 NERENİN PLAKA KODU?

63 plakası hangi şehre ait : Şanlıurfa (Urfa)

63 plakası Şanlıurfa iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 63 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Şanlıurfa (Urfa) şehrine ait demektir. Şanlıurfa kısaltma olarak Urfa olarak da geçmektedir. Şanlıurfa'nın plakası 63'dür. Peki Şanlıurfa ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

ŞANLIURFA İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 63 olan Şanlıurfa'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Şanlıurfa'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 63 Şanlıurfa plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Şanlıurfa merkezi plaka harfleri :

63 A 0001 - 63 A 5000

63 AC 001 - 63 AZ 999

63 B 0001 - 63 B 5000

63 D 0001 - 63 D 9999

63 DA 001 - 63 DZ 999

63 KA 001 - 63 KZ 999

63 MA 001 - 63 MB 999

63 MZ 001 - 63 MZ 999

63 PA 001 - 63 PZ 999

63 T 0001 - 63 T 2500

63 VA 001 - 63 VZ 999 arasındadır.

Siverek ilçesi plaka harfleri :

63 D 0500 - 63 D 599

63 EA 001 - 63 EZ 999

63 T 3001 - 63 T 3500 arasındadır.

Suruç ilçesi plaka harfleri :

63 FA 001 - 63 FZ 999

63 T 3501 - 63 T 4000 arasındadır.

Viranşehir ilçesi plaka harfleri :

63 HA 001 - 63 HZ 999 arasındadır.

Birecik ilçesi plaka harfleri :

63 LA 001 - 63 LZ 999 arasındadır.

Akçakale ilçesi plaka harfleri :

63 NA 001 - 63 NZ 999 arasındadır.

Hilvan ilçesi plaka harfleri :

63 RA 001 - 63 RZ 999 arasındadır.

Ceylanpınar ilçesi plaka harfleri :

63 SA 001 - 63 SZ 999 arasındadır.

Harran ilçesi plaka harfleri :



63 TA 001 - 63 TC 999 arasındadır.

Bozova ilçesi plaka harfleri :

63 UA 001 - 63 UB 999 arasındadır.

Sonuç itibariyle 63 plakası Şanlıurfa şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

ŞANLIURFA PLAKA KODU KAÇTIR?

Şanlıurfa ilimizin plaka kodu 63'dür. Yollarda gördüğümüz 63 plakalı arabalar Şanlıurfa şehrine ait demektir.

ŞANLIURFA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Şanlıurfa telefon alan kodu 414'dür. Yani 0414 numarasıyla başlayan telefon kodları Şanlıurfa şehrine aittir.