61 nerenin plaka kodu? 61 plakası nereye ait, hangi şehir? Trabzon ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 61 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 61 plakasının detaylarını aktaralım.

61 NERENİN PLAKA KODU?

61 plakası hangi şehre ait : Trabzon

61 plakası Trabzon iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 61 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Trabzon şehrine ait demektir. Trabzon'un plakası 61'dir. Peki Trabzon ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

TRABZON İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 61 olan Trabzon'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Trabzon'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 61 Trabzon plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Trabzon merkezi plaka harfleri :

61 AC 001 - 61 AZ 999

61 D 0001 - 61 D 9999

61 DA 001 - 61 DZ 999

61 EA 001 - 61 EZ 999

61 K 0001 - 61 K 5000

61 M 0001 - 61 M 1531

61 MA 001 - 61 MZ 999

61 S 0001 - 61 S 3000

61 T 0001 - 61 T 0110

61 MA 001 - 61 MZ 999

61 CA 001 - 61 CZ 999

Maçka ilçesi plaka harfleri :

61 G 9001 - 61 G 9100

61 K 7301 - 61 K 7600

61 RA 001 - 61 RZ 999

61 S 4501 - 61 S 5000

Of ilçesi plaka harfleri :

61 FA 001 - 61 FZ 999

61 K 6801 - 61 K 7300

61 S 6501 - 61 S 7000

61 M 4501 - 61 M 5000

61 K 8501 - 61 K 8800

Sürmene ilçesi plaka harfleri :

61 G 9101 - 61 G 9200

61 K 7601 - 61 K 8000

61 S 6001 - 61 S 6500

61 SA 001 - 61 SZ 999

61 SA 001 - 61 SZ 999

Vakfıkebir ilçesi plaka harfleri :

61 HA 001 - 61 HZ 999

61 K 5301 - 61 K 5700

61 S 3501 - 61 S 4000

61 M 5501 - 61 M 6000

61 K 8801 - 61 K 9000

Beşikdüzü ilçesi plaka harfleri :

61 K 5001 - 61 K 5300

61 PA 001 - 61 PZ 999

61 S 4001 - 61 S 4500

61 M 3501 - 61 M 4000

Akçaabat ilçesi plaka harfleri :

61 K 5701 - 61 K 6200

61 K 8201 - 61 K 8500

61 KA 001 - 61 KZ 999

61 S 3001 - 61 S 3500

61 M 1601 - 61 M 2500

61 K 9001 - 61 K 9500

Arsin ilçesi plaka harfleri :

61 K 6201 - 61 K 6500

61 LA 001 - 61 LZ 999

61 S 5001 - 61 S 5500

61 M 3001 - 61 M 3500

Araklı ilçesi plaka harfleri :

61 K 6501 - 61 K 6800

61 K 8001 - 61 K 8200

61 NA 001 - 61 NZ 999

61 S 5501 - 61 S 6000

61 M 2501 - 61 M 3000

Sonuç itibariyle 61 plakası Trabzon şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

TRABZON PLAKA KODU KAÇTIR?

Trabzon ilimizin plaka kodu 61'dir. Yollarda gördüğümüz 61 plakalı arabalar Trabzon şehrine ait demektir.

TRABZON TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?