Son dakika haberi | 600 bin TL'lik rüşvet tezgahına polisten suçüstü kamerada
23.10.2020 13:22 | Güncelleme: 23.10.2020 15:56
Edinilen son dakika haberine göre 600 bin TL'lik rüşvet tezgahına polisten suçüstü kamerada Vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı Vergi müfettişi ve mali müşavirin 600 bin TL'lik rüşvet tezgahına polisten suçüstü Bir firma sahibinden 600 bin TL rüşvet isteyen biri vergi müfettişi biri mali müşavir 2 kişi suçüstünde yakalandı.
600 bin TL'lik rüşvet tezgahına polisten suçüstü kamerada
Vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı
Vergi müfettişi ve mali müşavirin 600 bin TL'lik rüşvet tezgahına polisten suçüstü