60 nerenin plaka kodu? 60 plakası nereye ait, hangi şehir? Tokat ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 60 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 60 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 60 plakasının detaylarını aktaralım.
60 NERENİN PLAKA KODU?
60 plakası hangi şehre ait : Tokat
60 plakası Tokat iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 60 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Tokat şehrine ait demektir. Tokat'ın plakası 60'dır. Peki Tokat ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?
TOKAT İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI
Plaka kodu 60 olan Tokat'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Tokat'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 60 Tokat plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Tokat Merkez ilçesi plaka harfleri:
60 AC 001 - 60 AZ 999
60 DA 001 - 60 DU 999
60 HA 001 - 60 HZ 999
60 M 0001 - 60 M 200
60 M 1001 - 60 M 1200
60 M 2501 - 60 M 3500
60 MA 001 - 60 MA 999
60 T 0001 - 60 T 2000
60 T 2501 - 60 T 3500
60 TB 001 - 60 TB 999
60 S 0001 - 60 S 1000
Turhal ilçesi plaka harfleri:
60 DV 001 - 60 DZ 999
60 EA 001 - 60 EH 999
60 ET 001 - 60 EU 999
60 FH 001 - 60 FN 999
60 M 0401 - 60 M 600
60 M 1401 - 60 M 1600
60 M 7001 - 60 M 8000
60 T 0401 - 60 T 0600
60 T 1401 - 60 T 1600
60 T 7001 - 60 T 8000
60 TA 001 - 60 TZ 999
Niksar ilçesi plaka harfleri:
60 EK 001 - 60 EP 999
60 FP 001 - 60 FT 999
60 M 0601 - 60 M 800
60 M 1601 - 60 M 1800
60 M 2401 - 60 M 2500
60 M 6001 - 60 M 7000
60 NA 001 - 60 NZ 999
60 T 0601 - 60 T 800
60 T 1601 - 60 T 1800
60 T 2401 - 60 T 2500
60 T 6001 - 60 T 7000
Erbaa ilçesi plaka harfleri:
60 ER 001 - 60 ES 999
60 EV 001 - 60 EZ 999
60 FU 001 - 60 FZ 999
60 KA 001 - 60 KZ 999
60 M 0801 - 60 M 1000
60 M 1801 - 60 M 2000
60 M 5001 - 60 M 6000
60 T 0801 - 60 T 1000
60 T 1801 - 60 T 2000
60 T 5001 - 60 T 6000
Zile ilçesi plaka harfleri:
60 FA 001 - 60 FF 999
60 M 0201 - 60 M 0400
60 M 1201 - 60 M 1400
60 M 9001 - 60 M 9999
60 T 0201 - 60 T 0400
60 T 1201 - 60 T 1400
60 T 9001 - 60 T 9999
60 ZA 001 - 60 ZZ 999
Almus ilçesi plaka harfleri:
60 G 801 - 60 G 900
60 M 4001 - 60 M 4500
60 SA 001 - 60 SZ 999
60 T 4001 - 60 T 4500
Pazar ilçesi plaka harfleri:
60 G 901 - 60 G 999
60 M 3501 - 60 M 4000
60 PA 001 - 60 PZ 999
60 T 3501 - 60 T 4000
Reşadiye ilçesi plaka harfleri:
60 M 2001 - 60 M 2200
60 M 8001 - 60 M 8500
60 RA 001 - 60 RZ 999
60 T 2001 - 60 T 2200
60 T 8001 - 60 T 8500
Yeşilyurt ilçesi plaka harfleri:
60 M 8501 - 60 M 9000
60 T 2201 - 60 T 2300
60 T 8501 - 60 T 9000
60 YA 001 - 60 YZ 999
Artova ilçesi plaka harfleri:
60 M 2301 - 60 M 2400
60 M 4501 - 60 M 5000
60 T 2301 - 60 T 2400
60 T 4501 - 60 T 5000
60 VA 001 - 60 VZ 999
Sonuç itibariyle 60 plakası Tokat şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
TOKAT PLAKA KODU KAÇTIR?
Tokat ilimizin plaka kodu 60'dır. Yollarda gördüğümüz 60 plakalı arabalar Tokat şehrine ait demektir.
TOKAT TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Tokat telefon alan kodu 356'dır. Yani 0356 numarasıyla başlayan telefon kodları Tokat şehrine aittir.