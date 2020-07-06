6 Temmuz Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Ümraniye ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 6 Temmuz Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

6 TEMMUZ PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: SİLİVRİ

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.07.2020 08:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.