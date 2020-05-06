6 Mayıs Çarşmaba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah YAYLA sk / YAVUZ SELİM mah ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CEYHAN, DOKTOR, HANDEGÜL, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, MARMARA, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEVSİM, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SOKULLU MEHMET, TATLIPINAR, TAŞOVA, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEŞİLBURÇ, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, SERASKER, SOKULLU MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456360) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456360)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.05.2020 06:30 - 06.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah YAYLA sk / NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, GÖL, KIBRIS, SANTRAL, ÖDÜL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CANTÜRK, CEYHAN, CİHANSER, DEVA, DOKTOR, DOĞANYOL, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, HASKÖY, IŞIKLAR, KALAMIŞ, KAYIHAN, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MARMARA, MAZHAR, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEHVEŞ, MESUDİYE, MEVSİM, MÜRVET, MİKAİL, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, ODUNCU, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TAŞOVA, TESTİ, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEDİ GÖLLER, YEŞİLBURÇ, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM, İLAYDA, İNKILAP sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, AKÇAN, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456180)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOL bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2456684) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 06.05.2020 07:00 - 06.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2487., 2492., 2493., 2494., 2495., 2500., 2501., 2538., 2540., 2541., 2543., 2544., 2545., 2546., 2547., 2548., 2549., GAZİ MUSTAFA KEMAL, HACI BOSTAN, KÜLTÜR, KÜÇÜK HALKALI, MİLLET, SOĞUKSU, İNÖNÜ, ŞEHİT ERTUĞRUL, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454558) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454558)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454557) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BUKET, CAMİ, CEVAHİR, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DEVREN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454714) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455233) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 06.05.2020 16:30 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, BAHÇE, BANU, BARAJ, BİLGE, DORUK, DİLBER, DİNÇ, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, HASAN TAHSİN, KARACA, KARACAOĞLAN, KAZANÇ, KEMAN, KOMŞU, KUMRU, KÜÇÜK, MODA, MİHRAP, ORDU, ROTA, SADIK, SUSUZ, SİMİT, SİNCAP, TOMURCUK, TOROS, YAKUP, YUNUS EMRE, ZEHRA, ÖZGE, ÖZTÜRK, İCLAL sk / GÜRPINAR mah ÖMER SEYFETTİN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454197) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454197)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 06.05.2020 16:30 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 56., ÖZAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454200) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454200)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 06.05.2020 00:00 - 06.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454577) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BAŞAR 3, BİTEK, DOLUNAY 1, EFKAN, HAYAT, HAZAN, ITIR, KORKUT, OKYAY, SAMET, SELANİK 1, SULTAN MURAT, TÜRKOBA, UĞURCAN, YAZICI, YEL, İCLAL sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KOOPERATİFLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2457619) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2457619)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARSLAN, DOLUNAY 1 sk / KAMİLOBA mah UĞUR 3 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2457620) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2454548) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 06.05.2020 12:00 - 06.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CEMAL GÜRSEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454195) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454195)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce SELAHADDİN EYYÜBİ MAHALLESİ, UĞUR MUMCU CD, 1580. SK, 1582. SK., 1541. SK bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2455624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455624)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 06.05.2020 16:30 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3024., 3026., 3027., 3039., 3043., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3135., 3136., 3137., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454572) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 06.05.2020 01:00 - 06.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2456660) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456660)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 06.05.2020 01:00 - 06.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2456667) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453663) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE sk / SANAYİ mah ATATÜRK, VEHBİBEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454104) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.05.2020 01:00 - 06.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKŞEMSETTİN, ALP, ANADOLU, ATA, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, EFE, EZGİ, FAZİLET, FURKAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, HİCRAN, KAR, KARAMAN, NAR, NİZAM, ONUR, PAŞABAHÇE, PELİN, RUMELİ, SAKİN, SERDAR, SORGUN, SOĞUKSU, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2454853) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454853)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, DURAK, FAZİLET, FURKAN, GÜLHAN, GİRNE, HUZUR, KARAKAŞ, PAŞABAHÇE, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454852) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454852)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 06.05.2020 12:00 - 06.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GİRNE, SEVGİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454851) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.05.2020 15:00 - 06.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2454201) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454201)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454796) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454796)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAN, 1.ERGUVAN, AHMET HAŞİM, DR. SADIK AHMET, EMRAH, HURMA, KARACAOĞLAN, KÖKNAR, LEYLEK, LİMON, MANDALİNA, PORTAKAL, ÜMİT YAŞAR sk / KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, LEYLEK, TOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455680) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, ALAÇAM., BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455539) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 06.05.2020 16:30 - 06.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, SAİT GİRGİN, TAŞLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2456605) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456605)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3112., 3118., 3124., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2456313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 06.05.2020 16:00 - 06.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455570) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 06.05.2020 05:00 - 06.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2456743) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.