6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi oyuncuları kim? 6 Kişi fragmanı

Film takipçileri ''6 Kişi özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Kişi filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Martin Kemp (Sam Blake)

Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

April Pearson (Lexi)

Nick Moran (Roy Dixon)

Anouska Mond (Hannah Siddiq)

Bruce Payne

6 KİŞİ KONUSU NEDİR?

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White'ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.