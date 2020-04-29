6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 6. gün iftar menüsü!
29.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:16
İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 6. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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6. GÜN İFTAR MENÜSÜ
6. gün iftar menüsünde yöresel lezzetler ağırlıkta. Yayla çorbası ve patlıcanlı kebap ile Anadolu'nun farklı yörelerinden lezzetlerle iftarınızı yapacaksınız. Mor lahana salatası ile tamamlanan menü, manolya tatlısı ile son dokunuşu yapıyor.
6. gün iftar menüsü:
- YAYLA ÇORBASI
- PATLICANLI KEBAP
- PAÇANGA BÖREĞİ