6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!

Bu hafta yapılacak KPSS hakkında bazı haberler ortaya atıldı. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül tarihinde yapılacaktır.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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