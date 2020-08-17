55 nerenin plaka kodu? 55 plakası nereye ait, hangi şehir? Samsun ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 55 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 55 plakasının detaylarını aktaralım.

55 NERENİN PLAKA KODU?

55 plakası hangi şehre ait : Samsun

55 plakası Samsun iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 55 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Samsun şehrine ait demektir. Samsun'un plakası 55'dir. Peki Samsun ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

SAMSUN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 55 olan Samsun'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Samsun'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 55 Samsun plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Samsun merkezi plaka harfleri :

55 AC 001 - 55 AZ 999

55 C 0001 - 55 C 3500

55 D 0001 - 55 D 4000

55 DA 001 - 55 DZ 999

55 EA 001 - 55 ES 999

55 EV 001 - 55 EZ 999

55 FB 001 - 55 FB 999

55 GS 001 - 55 GS 999

55 K 0001 - 55 K 3500

55 LA 001 - 55 LZ 999

55 M 0001 - 55 M 4000

55 MA 001 - 55 MA 999

55 SA 001 - 55 SZ 999

55 T 0001 - 55 T 4000

55 TS 001 - 55 TS 999

Ondokuzmayıs ilçesi plaka harfleri :

55 C 3501 - 55 C 4000

55 D 5701 - 55 D 5900

55 K 3501 - 55 K 4000

55 M 5701 - 55 M 5900

55 T 5701 - 55 T 5900

55 YA 001 - 55 YZ 999

Tekkeköy ilçesi plaka harfleri :

55 C 4001 - 55 C 4500

55 D 4001 - 55 D 4500

55 K 4001 - 55 K 4500

55 M 4001 - 55 M 4500

55 T 4001 - 55 T 4500

55 VA 001 - 55 VZ 999

Ladik ilçesi plaka harfleri :

55 C 4501 - 55 C 5000

55 D 8001 - 55 D 8250

55 K 4501 - 55 K 5000

55 M 8001 - 55 M 8250

55 T 8001 - 55 T 8250

55 ZA 001 - 55 ZZ 999

Bafra ilçesi plaka harfleri :

55 C 5001 - 55 C 6000

55 D 4501 - 55 D 5700

55 ET 001 - 55 EU 999

55 FH 001 - 55 FS 999

55 HA 001 - 55 HE 999

55 K 5001 - 55 K 6000

55 M 4501 - 55 M 5700

55 NA 001 - 55 NV 999

55 T 4501 - 55 T 5700

55 K 20001 - 55 K 25000

55 JA 001 - 55 JA 999

Çarşamba ilçesi plaka harfleri :

55 C 6001 - 55 C 7000

55 D 6101 - 55 D 7400

55 FA 001 - 55 FF 999

55 HF 001 - 55 HL 999

55 K 6001 - 55 K 7000

55 M 6101 - 55 M 7400

55 RA 001 - 55 RZ 999

55 T 6101 - 55 T 7400

Vezirköprü ilçesi plaka harfleri :

55 C 8501 - 55 C 9000

55 FT 001 - 55 FZ 999

55 HN 001 - 55 HR 999

55 K 8501 - 55 K 9000

55 M 9001 - 55 M 9500

55 PA 001 - 55 PZ 999

55 T 9001 - 55 T 9500

Alaçam ilçesi plaka harfleri :

55 C 9001 - 55 C 9500

55 K 9001 - 55 K 9500

55 TA 001 - 55 TR 999

55 TT 001 - 55 TZ 999

Havza ilçesi plaka harfleri :

55 H 0001 - 55 H 9999

55 HS 001 - 55 HZ 999

55 K 7751 - 55 K 8500

55 M 7401 - 55 M 8000

55 T 7401 - 55 T 8000

Terme ilçesi plaka harfleri :

55 K 7001 - 55 K 7750

55 KA 001 - 55 KH 999

55 M 8551 - 55 M 8724

55 T 8551 - 55 T 8628

Salıpazarı ilçesi plaka harfleri :

55 C 6601 - 55 C 6750

55 D 6851 - 55 C 7100

55 M 7251 - 55 M 7400

55 T 7251 - 55 T 7400

55 ZP 001 - 55 ZZ 999

Sonuç itibariyle 55 plakası Samsun şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

SAMSUN PLAKA KODU KAÇTIR?

Samsun ilimizin plaka kodu 55'dir. Yollarda gördüğümüz 55 plakalı arabalar Samsun şehrine ait demektir.

SAMSUN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?