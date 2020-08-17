55 nerenin plaka kodu? 55 plakası nereye ait, hangi şehir? Samsun ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 55 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 55 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 55 plakasının detaylarını aktaralım.
55 NERENİN PLAKA KODU?
55 plakası hangi şehre ait : Samsun
55 plakası Samsun iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 55 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Samsun şehrine ait demektir. Samsun'un plakası 55'dir. Peki Samsun ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?
SAMSUN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI
Plaka kodu 55 olan Samsun'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Samsun'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 55 Samsun plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Samsun merkezi plaka harfleri :
55 AC 001 - 55 AZ 999
55 C 0001 - 55 C 3500
55 D 0001 - 55 D 4000
55 DA 001 - 55 DZ 999
55 EA 001 - 55 ES 999
55 EV 001 - 55 EZ 999
55 FB 001 - 55 FB 999
55 GS 001 - 55 GS 999
55 K 0001 - 55 K 3500
55 LA 001 - 55 LZ 999
55 M 0001 - 55 M 4000
55 MA 001 - 55 MA 999
55 SA 001 - 55 SZ 999
55 T 0001 - 55 T 4000
55 TS 001 - 55 TS 999
Ondokuzmayıs ilçesi plaka harfleri :
55 C 3501 - 55 C 4000
55 D 5701 - 55 D 5900
55 K 3501 - 55 K 4000
55 M 5701 - 55 M 5900
55 T 5701 - 55 T 5900
55 YA 001 - 55 YZ 999
Tekkeköy ilçesi plaka harfleri :
55 C 4001 - 55 C 4500
55 D 4001 - 55 D 4500
55 K 4001 - 55 K 4500
55 M 4001 - 55 M 4500
55 T 4001 - 55 T 4500
55 VA 001 - 55 VZ 999
Ladik ilçesi plaka harfleri :
55 C 4501 - 55 C 5000
55 D 8001 - 55 D 8250
55 K 4501 - 55 K 5000
55 M 8001 - 55 M 8250
55 T 8001 - 55 T 8250
55 ZA 001 - 55 ZZ 999
Bafra ilçesi plaka harfleri :
55 C 5001 - 55 C 6000
55 D 4501 - 55 D 5700
55 ET 001 - 55 EU 999
55 FH 001 - 55 FS 999
55 HA 001 - 55 HE 999
55 K 5001 - 55 K 6000
55 M 4501 - 55 M 5700
55 NA 001 - 55 NV 999
55 T 4501 - 55 T 5700
55 K 20001 - 55 K 25000
55 JA 001 - 55 JA 999
Çarşamba ilçesi plaka harfleri :
55 C 6001 - 55 C 7000
55 D 6101 - 55 D 7400
55 FA 001 - 55 FF 999
55 HF 001 - 55 HL 999
55 K 6001 - 55 K 7000
55 M 6101 - 55 M 7400
55 RA 001 - 55 RZ 999
55 T 6101 - 55 T 7400
Vezirköprü ilçesi plaka harfleri :
55 C 8501 - 55 C 9000
55 FT 001 - 55 FZ 999
55 HN 001 - 55 HR 999
55 K 8501 - 55 K 9000
55 M 9001 - 55 M 9500
55 PA 001 - 55 PZ 999
55 T 9001 - 55 T 9500
Alaçam ilçesi plaka harfleri :
55 C 9001 - 55 C 9500
55 K 9001 - 55 K 9500
55 TA 001 - 55 TR 999
55 TT 001 - 55 TZ 999
Havza ilçesi plaka harfleri :
55 H 0001 - 55 H 9999
55 HS 001 - 55 HZ 999
55 K 7751 - 55 K 8500
55 M 7401 - 55 M 8000
55 T 7401 - 55 T 8000
Terme ilçesi plaka harfleri :
55 K 7001 - 55 K 7750
55 KA 001 - 55 KH 999
55 M 8551 - 55 M 8724
55 T 8551 - 55 T 8628
Salıpazarı ilçesi plaka harfleri :
55 C 6601 - 55 C 6750
55 D 6851 - 55 C 7100
55 M 7251 - 55 M 7400
55 T 7251 - 55 T 7400
55 ZP 001 - 55 ZZ 999
Sonuç itibariyle 55 plakası Samsun şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
SAMSUN PLAKA KODU KAÇTIR?
Samsun ilimizin plaka kodu 55'dir. Yollarda gördüğümüz 55 plakalı arabalar Samsun şehrine ait demektir.
SAMSUN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Samsun telefon alan kodu 362'dir. Yani 0362 numarasıyla başlayan telefon kodları Samsun şehrine aittir.