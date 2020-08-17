54 nerenin plaka kodu? 54 plakası nereye ait, hangi şehir? Sakarya ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 54 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 54 plakasının detaylarını aktaralım.

54 NERENİN PLAKASI?

54 plakası hangi ile ait : Sakarya

54 plakası Sakarya iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 54 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Sakarya iline ait demektir. Sakarya'nın plakası 54'dür. Peki Sakarya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

SAKARYA İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 54 olan Sakarya'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Sakarya'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 54 Sakarya plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Sakarya merkezi plaka harfleri :

54 AA 001 - 54 AZ 999

54 DA 001 - 54 DZ 999

54 EA 001 - 54 EZ 999

54 FA 001 - 54 FZ 999

54 M 0001 - 54 M 2000

54 M 2501 - 54 M 3000

54 M 4501 - 54 M 5000

54 M 7001 - 54 M 7500

54 T 0001 - 54 T 2000

54 T 2501 - 54 T 3000

54 T 4501 - 54 T 5000

54 T 7001 - 54 T 7500

54 TA 001 - 54 TZ 999

54 UA 001 - 54 UZ 999

54 YA 001 - 54 YZ 999

Akyazı ilçesi plaka harfleri :

54 HA 001 - 54 HZ 999

54 M 2001 - 54 M 2500

54 T 2001 - 54 T 2500

Hendek ilçesi plaka harfleri :

54 KA 001 - 54 KZ 999

54 M 3501 - 54 M 4000

54 T 3501 - 54 T 4000

Geyve ilçesi plaka harfleri :

54 LA 001 - 54 LZ 999

54 M 3001 - 54 M 3500

54 T 3001 - 54 T 3500

54 T 7501 - 54 T 8000

Karasu ilçesi plaka harfleri :

54 M 4001 - 54 M 4500

54 PA 001 - 54 PZ 999

54 T 4001 - 54 T 4500

Kaynarca ilçesi plaka harfleri :

54 M 5001 - 54 M 5500

54 T 5001 - 54 T 5500

54 VA 001 - 54 VZ 999

Kocaali ilçesi plaka harfleri :

54 M 5501 - 54 M 6000

54 NA 001 - 54 NZ 999

54 T 5501 - 54 T 6000

Pamukova ilçesi plaka harfleri :

54 M 6001 - 54 M 6500

54 RA 001 - 54 RZ 999

54 T 6001 - 54 T 6500

Sapanca ilçesi plaka harfleri :

54 M 6501 - 54 M 7000

54 SA 001 - 54 SZ 999

54 T 6501 - 54 T 7000

Taraklı ilçesi plaka harfleri :

54 M 7501 - 54 M 8000

54 T 7501 - 54 T 8000

Kısacası 54 plakası Sakarya şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

SAKARYA PLAKA KODU KAÇTIR?

Sakarya ilimizin plaka kodu 54'dür. Yollarda gördüğümüz 54 plakalı arabalar Sakarya şehrine ait demektir.

SAKARYA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?