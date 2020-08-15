50 nerenin plaka kodu? 50 plakası nereye ait, hangi şehir? Nevşehir ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 50 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 50 plakasının detaylarını aktaralım.

50 NERENİN PLAKASI?

50 plakası hangi ile ait : Nevşehir

50 plakası Nevşehir iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 50 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Nevşehir iline ait demektir. Nevşehir'in plakası 50'dir. Peki Nevşehir ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

NEVŞEHİR İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 50 olan Nevşehir'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Nevşehir'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 50 Nevşehir plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Nevşehir Merkezi ilçesi plaka harfleri :

50 AC 001 - 50 AZ 999

50 DA 001 - 50 DZ 999

50 EA 001 - 50 EZ 999

50 FA 001 - 50 FK 999

50 M 0001 - 50 M 5000

50 S 0001 - 50 S 0400

50 T 0001 - 50 T 0600 aralığındadır.

Hacıbektaş ilçesi plaka harfleri :

50 HA 001 - 50 HC 999

50 M 8001 - 50 M 8500

50 T 0951 - 50 T 0999

50 S 0751 - 50 S 0800 arasındadır.

Kozaklı ilçesi plaka harfleri :

50 KA 001 - 50 KD 999

50 M 7501 - 50 M 8000

50 T 0800 - 50 T 0850

50 S 0701 - 50 S 0750 arasındadır.

Acıgöl ilçesi plaka harfleri :

50 LA 100 - 50 LZ 999

50 M 8501 - 50 M 9000

50 S 0901 - 50 S 0950

50 T 0700 - 50 T 0749 arasındadır.

Avanos ilçesi plaka harfleri :

50 M 5001 - 50 M 0600

50 S 0501 - 50 S 0600

50 SA 001 - 50 SZ 999

50 T 0901 - 50 T 0950 aralığındadır.

Ürgüp ilçesi plaka harfleri :

50 M 6001 - 50 M 7000

50 S 0601 - 50 S 0700

50 T 0851 - 50 T 0900

50 UA 001 - 50 UZ 999 arasındadır.

Gülşehir ilçesi plaka harfleri :

50 M 7051 - 50 M 7500

50 NA 001 - 50 NZ 999

50 S 0801 - 50 S 0900

50 T 0750 - 50 T 0799 aralığındadır.

Kısacası 50 plakası Nevşehir şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

NEVŞEHİR PLAKA KODU KAÇTIR?

Nevşehir ilimizin plaka kodu 50'dir. Yollarda gördüğümüz 50 plakalı arabalar Nevşehir şehrine ait demektir.

NEVŞEHİR TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Nevşehir telefon alan kodu 384'dür. Yani 0384 numarasıyla başlayan telefon kodları Nevşehir şehrine aittir.