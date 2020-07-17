5 yıldır kira ödemeyen şahıstan polise şok cevap: Sizi yaralarım

Bursa'da Hasan Sonöner (42), 5 yıldır kirasını ödemediği evden polis tarafından çıkarıldı. Evden çıkmamak için direnen Sonöner, polislere, "Sizi yaralarım" tehditleri savurdu. Sonöner tam 60 aylık kirasını ev sahibine ödemedi.

5 YIL SONRA EV SAHİBİ KİRACIYI MAHKEMEYE VERDİ

Hasan Sonöner, 5 yıl önce babası ile birlikte Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 6. Yasemin Sokak'ta bir ev kiraladı. 3 ay sonra babası vefat etti. Evde tek başına yaşamaya başlayan Hasan Sonöner, kira ödemedi. Yaklaşık 5 yıl boyunca kirasını alamayan ev sahibi Yusuf Yıldırım da geçen yıl, kiracı hakkında tahliye davası açtı.

KAPIYI AÇMAYINCA POLİS ÇAĞRILDI

Mahkeme ev sahibini haklı bularak, Mart ayında Hasan Sonöner'in evden tahliye edilmesine karar verdi. Sonöner ise kendisine tebliğ edilen karara rağmen evde oturmaya devam etti. Bunun üzerine ev sahibi Yusuf Yıldırım, icra memurlarıyla birlikte Sonöner'in kapısına dayandı. Fakat Sonöner, kapıyı açmayarak, kimseyi içeri almadı. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Polis memurlarına da kapı açılmayınca, adrese çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

POLİSLERE ŞOK TEHDİT: "SİZİ YARALARIM"

Evinin baba yadigarı olduğunu savunan Sonöner, evden çıkarıldıktan sonra içeri giren icra memurlarından bütün şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini istedi. Hasan Sonöner, polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, icra memurları evin boşaltılması için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA