5 Eylül Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2627976

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 05/09/2020 01:30:00 - 05/09/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2625943

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 05/09/2020 03:15:00 - 05/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2625214

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AKÇAKAVAK, AYASOFYA, BOSTAN, BURÇ, COŞKU, DEĞİRMEN KUYU, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAVİ ZÜMRÜT, NUSRET ARMAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 05/09/2020 03:15:00 - 05/09/2020 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2626087

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, ALEYNA, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, CANAY, ERDEM, GÜZ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, MERHAMET, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, ORBAY, SAHUR, SERVİNAZ, TUNÇALP, YALÇINER, YUNUS EMRE, ŞAYESTE, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 05/09/2020 09:00:00 - 05/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2626094

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ÇEMBERLİTAŞ sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 05/09/2020 09:00:00 - 05/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2623851

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BERA, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ sk bölgelerinde 05/09/2020 10:00:00 - 05/09/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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