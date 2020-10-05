5 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 5 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

5 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah, Müeyyetzade Mah, Kılıç Ali Paşa Mah, Kaptanpaşa Mah, Kemankeş Mah, Ömer Avni Mah, Şahkulu Mah, Yenişehir Mah, Pürtelaş Hasan Efendi Mah, Tom Tom Mah, Cihangir Mah,Emekyemez Mah, Bereketzade Mah, Arapcami [Yeni Cami] Mah, Asmalı Mescit Mah, Hacı Ahmet Mah, Hacı Mimi Mah, Gümüşsuyu Mah, Evliya Celebi Mah, Firuz Ağa Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah, Ortaköy Mah, Muradiye Mah, Yıldız Mah, Vişnezade Mah, Türkali Mah, Cihannuma Mah, Arnavutköy Mah, Abbasağa Mah, Mecidiye Mah, Kuruçeşme Mah, Dikilitaş Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gençosman Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 11:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 09:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah

Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.