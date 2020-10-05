5 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
5 Ekim Pazartesi e günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 5 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
5 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah, Müeyyetzade Mah, Kılıç Ali Paşa Mah, Kaptanpaşa Mah, Kemankeş Mah, Ömer Avni Mah, Şahkulu Mah, Yenişehir Mah, Pürtelaş Hasan Efendi Mah, Tom Tom Mah, Cihangir Mah,Emekyemez Mah, Bereketzade Mah, Arapcami [Yeni Cami] Mah, Asmalı Mescit Mah, Hacı Ahmet Mah, Hacı Mimi Mah, Gümüşsuyu Mah, Evliya Celebi Mah, Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah, Ortaköy Mah, Muradiye Mah, Yıldız Mah, Vişnezade Mah, Türkali Mah, Cihannuma Mah, Arnavutköy Mah, Abbasağa Mah, Mecidiye Mah, Kuruçeşme Mah, Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2020 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.