5 Ekim okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bugün hangi okullar açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim" başlıklı yazı kapsamında liselerde yüz yüze eğitime geçiş tarihi belli oldu. Peki, yüz yüze eğitim nasıl olacak?

5 EKİM'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e yönelik yazı kapsamında, anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı belirtildi. Diğer yandan da 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime geçeceği ifade edildi.

HANGİ LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYOR?

05 Ekim 2020 tarihinden itibaren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Buna göre;

* Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

* Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan "Çerçeve Öğretim Programları" içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.

* Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin "Bilgi" kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile "Beceri" kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.

* Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

* Güzel Sanatlar Liselerinde listede belirtildiği şekilde EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları veya yüz yüze eğitim verilecektir.

* Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecektir.Spor Lisesi ders listesi...

* Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

* Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.

* Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımlarının yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımlarının ise uzaktan eğitim yoluyla verilmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecektir.

* Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılması, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

SPOR LİSELERİNDE YÜZ YÜZE VE UZAKTAN İŞLENECEK DERSLER...

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE YÜZ YÜZE VE UZAKTAN İŞLENECEK DERSLER...