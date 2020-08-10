5 aylık kızına Şişman dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu

Ünlü model Tülin Şahin, geçtiğimiz sene nisan ayında Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş kasım ayında da bebeğini kucağına almıştı. Şahin'in Noronha ile resmi olarak evli olmadığı ortaya çıkınca yaptığı açıklamada doğum sonrası eski fiziğine dönmesi konusunda Noronha'nın ağır baskı yaptığını ve 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dediğini söyledi. İddiaların ardından Pedro de Noronha da sessizliğini bozdu.

"TÜLİN'İN GÖSTERDİĞİ ÖFKEYE SEVGİYLE CEVAP VERECEĞİM"

Posta'ya konuşan Noronha, iddiaların asılsız olduğunun altına çizerek "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" ifadelerini kullandı.