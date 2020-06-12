5 adımda tasarruflu mutfak dekorasyonu! Mutfak dekorasyonunun püf noktaları!

Mutfağınız zamanla eskiyebilir ya da sıkıcı bir hale gelebilir. Mutfağınızdaki monotonluktan kurtulmak için küçük bir bütçe ayırarak mutfağınıza canlılık kazandırabilirsiniz.

SORUMLULUK ALIN

Mutfağını dekore etmek için biraz sorumluluk almaya ne dersiniz?Mutfağınızın duvarlarını kendiniz boyayarak ciddi oranda bir tasarruf etmiş olacaksınız. Eğer mutfak duvarlarınızda fayans varsa detaylı bir temizlik sonrası fayans aralarını parlatma uygulaması ile yeni duvarlara sahip olacaksınız.

MOBİLYALARA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPIN

Mutfak mobilyalarını değiştirmek yerine onların eskiyen kısımlarını değiştirmek ve ahşap kısımlarına parlatıcı uygulamak küçük dokunuşlarla onları yeni gibi göstermeyi sağlayacaktır. Stres attırıcı bir aktivite olan bu uygulama ile mutfağınıza yeni bir görünüm elde edeceksiniz.

PRATİK DEKORASYON MALZEMELERİ KULLANIN

Mutfağınızda alandan tasarruf sağlamak ve mutfağınızı daha pratik bir alana dönüştürmek için özel tasarım ürünler kullanabilirsiniz. Duvara monte edilmiş raflar, çok bölmeli raflar ve kör noktaları işlevsel hale getiren dolaplar mutfağınızda kullanabileceğiniz özel dekor detaylarıdır.

EL YAPIMI ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Kullanmadığınız eşyalar, meyve kutuları, reçel kavanozlar, saksılar ve çeşitli ürünleri mutfak dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Şık bir saksı olarak kullanabileceğiniz bu eşyaları boyayarak ve farklı amaçlarla kullanarak mutfağınız kişisel bir alana dönüştürebilirsiniz. Üstelik bunun için bütçe ayırmanıza da gerek yok.

AYDINLATMA

Mutfağınızın aydınlatmasını değiştirerek tek hamlede ortamda farklı rüzgarlar estirebilirisiniz. Küçük bir bütçe ile yapabileceğiniz bu tercihte farklı dekoratif aydınlatmalar tercih ederek mutfağınızda özgün bir görünüm elde edebilirsiniz.