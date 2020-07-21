45 nerenin plaka kodu? 45 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'deki 45 plaka kodu Manisa iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 45. sırada olan ilimiz Manisa'dır. Manisa'nın plaka kodu 45'dir.

45 NERENİN PLAKASI?

45 plakası hangi ilin? : Manisa

45 il plakası Manisa iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 45 olanlar Manisa iline ait demektir.

Ayrıca 45 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Manisa'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 45 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Manisa'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

MANİSA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Manisa'nın plaka kodu 45'dir. Ek olarak plakada 45 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Manisa'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Manisa merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Manisa Merkez plaka kodu harfleri: AC, D, DA, E, EA, FA, HA, KA, M, MA, TA, UA, AZ, DZ, HZ, KZ, MC, UZ

Manisa Ahmetli ilçesi plaka kodu harfleri: B, MU, T

Manisa Kırkağaç ilçesi plaka kodu harfleri: F, MH, PA, T

Manisa Sarıgöl ilçesi plaka kodu harfleri: H, MS, T, TA

Manisa Kula ilçesi plaka kodu harfleri: K, MJ, RA, T

Manisa Köprübaşı ilçesi plaka kodu harfleri: L, MV, T

Manisa Salihli ilçesi plaka kodu harfleri: LA, MK, RA, SA, T

Manisa Turgutlu ilçesi plaka kodu harfleri: MP, N, T, TA, ZA

Manisa Gölmarmara ilçesi plaka kodu harfleri: P, MT, T

Manisa Demirci ilçesi plaka kodu harfleri: MF, PA, T

Manisa Gördes ilçesi plaka kodu harfleri: MG, NA, R, T

Manisa Saruhanlı ilçesi plaka kodu harfleri: ML, S, UA, T

Manisa Selendi ilçesi plaka kodu harfleri: MR, U, VA

Manisa Alaşehir ilçesi plaka kodu harfleri: KA, ME, ZA, Z

Manisa Demirci ilçesi plaka kodu harfleri: MF, PA, T

Manisa ilçeleri

Kısacası Manisa iline kayıtlı olan araçların plakası 45 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.