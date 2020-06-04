4 Haziran Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 4 Haziran 2020!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 3 Haziran Çarşambaİstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'NİN UYARISI!

LÜTFEN DİKKAT!

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.