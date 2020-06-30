4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur bulunu mu? İkranur Tirsi öldü mü?

Bulancak ilçesinde 27 Haziran günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur'dan maalesef acı haber geldi. İkranur Tirsi öldü mü? 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur nerede bulundu?

4 GÜN ÖNCE KAYBOLAN 7 YAŞINDAKİ İKRANUR BULUNU MU?

Bulancak ilçesinde 27 Haziran günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur'dan maalesef acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni aramaların 4. gününde evlerinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.

İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında bugün dördüncü güne girilmişti.

İkranur Tirsi

Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de katılırken, toplamda 106 hektar alanda tarama yapılmıştı. İkranur Tirsi'ye ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanamazken, bugün dere kenarında arama çalışmalar sürüyordu.