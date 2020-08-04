4 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582107)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582116)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582123)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, BEYLER, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, KUTLUKHAN, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SÜMER, TERZİ, TILSIM, TINAZ, UTKU, UYUM, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583866)

AVCILAR ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585646)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585647)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585649)

BAĞCILAR ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 317., 333., 335., 336. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543421)

- İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ, KİRAZLI MAHALLESİ, 2002,2003,1575,1576,1587,1588,SOKAKLARI ARASI 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582338)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582334)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 227., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583726)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HORASAN, PAPATYA sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2580305)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEVİZLİK, EMEK, GÜLHATMİ, IRMAK, KAMAN, OĞUZHAN, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586232)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, 2.MURAT, ACI BADEM, AKALIN, BADEM 1, BARBAROS, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, DEREBOYU 1, DUMLU 1, ERENLER 1, ERGENEKON 1, HİLAL 1, HİZAL, KAAN 1, KASIRALTI, KAZIM KARABEKİR 4., SARAY, TAŞKALE, ULU , YAKUT 2, ZEKİ MÜREN, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ÖZLEM 2, ŞEHİT YARBAY CESUR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586237)

BAYRAMPAŞA ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, FEVZİ PAŞA, KUTLU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583125)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583127)

BEŞİKTAŞ ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE, HÜSREV GEREDE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583242)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584076)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, UĞUR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İÇEL sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584081)

ÇATALCA ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585634)

ESENYURT ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, CAMİ, KANARYA, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59. sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582320)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 378., 379., 380., 381., 382. sk / İNÖNÜ mah 369., 370., 372., 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583206)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH DOĞAN ARASLI CADDESİ, 19 MAYIS BULVASI, BAHÇEYOLU CADDESİ, 952., 953., 954., 955., 956., SULTANİYE MAHALLESİ DOĞAN ARASLI BULVARI 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583836)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585531)

KAĞITHANE ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584383)

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567894)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah KARTOPU, NAR, NEHİR, İKİTELLİ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585528)

SARIYER ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ADASU, DERE., DEREBOYU., KURŞUNLU, ORTAKÇI ÇIKMAZI, SARIYER, ÇİLEKLİ, İSTİNYE sk 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585469)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR sk 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585473)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, EMNİYET ÇIKMAZI, LAVANTA, SERHATTER, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584329)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584330)

SİLİVRİ ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, ŞERİF sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581082)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581351)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SANCAKTEPE mah MİLLET, ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, HÜSNÜ ALBAYRAK, KUZGUNCUK, LÜLE, MART, MUHTEREM, RÜSTEMBEY, ŞAH sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583835)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, MEHMET SİLİVRİLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583822)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585630)

ŞİŞLİ ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583241)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BARAKALAR, HACI EMİN EFENDİ, PROF. DR. ORHAN ERSEK, ŞAKAYIK sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583243)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, KADIRGALAR, MİM KEMAL ÖKE sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583240)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584398)

SULTANGAZİ ilçesi, 04 Ağustos Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1405., 1405/1., 1409. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583308)